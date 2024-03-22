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Военное обозрение

Испания снимает с консервации 20 танков Leopard 2A4 для последующей передачи киевскому режиму

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Источник изображения: topwar.ru

Испанское правительство решило снять с хранения 20 танков «Леопард» с целью их последующей передачи войскам украинского режима. Речь идёт о танках модификации Leopard 2A4, которые находятся на консервации в Сарагосе.

Испанская пресса сообщает о том, что два десятка танков будут расконсервированы, отремонтированы и подготовлены к отправке на Украину. По последним данным, транспортировка может быть проведена через греческий порт Александруполис.

До этого официальным Мадридом было принято решение об отправке на Украину оружия и боеприпасов на сумму 190 млн евро.

Испанские власти не скрывают того, что в обмен на старые модификации «Леопардов» желают получить более современные танки от того же производителя. Причём изначально ставка делалась на то, что такой обмен будет оплачен американскими «друзьями», но теперь из-за океана всё чаще говорят, чтобы раскошеливались на свою оборону, включая обновление парка военной техники, самостоятельно.

Тем временем, комментирующие эти решения Мадрида испанские пользователи скептически относятся к самой идее наращивания танкового парка вооружённых сил. Один из основных вопросов: с кем реально собирается воевать Испания на суше? Если с Россией, значит ли это, что правительство готово отправить своих солдат за тысячи км от границ в страну, которая даже не состоит в НАТО?

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
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