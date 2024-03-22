InfoBRICS: украинская ПВО истощена и уязвима

ВСУ испытывают проблемы с оружием и техникой, пишет infoBRICS. Запасы ракет ПВО почти исчерпаны, а западная помощь оказывается неэффективной — союзники Украины поставляют ей старые машины и системы вооружений. В Киеве считают, что при подобном положении дел Россия закрепит и разовьет успехи на поле боя.

Ахмед Адель

Американское издание The Washington Post предупредило, что к концу марта у Вооруженных сил Украины почти не останется ракет для систем противовоздушной обороны. Киев столкнулся с нехваткой боеприпасов — несмотря на то, что Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают вбухивать миллиарды долларов и евро в поставки вооружений, большинство из которых являются "не более чем мусором".

Вместо попыток сбить 4 из 5 российских ракет, как это происходит сейчас, Украине вскоре придется ограничить использование своих систем ПВО так, чтобы сбивать только 1 из 5, говорится в статье.

"Это окажет существенное влияние на жизнь в городских центрах Украины, во многих из которых за последний год стали она стала относительно спокойной, поскольку противоракетная оборона в целом доказала свою эффективность", — передает The Washington Post, приводя слова двух украинских чиновников, которые вели разговор с американскими представителями на конференции по безопасности в 2024 году (Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины — прим. ИноСМИ).

Также были приведены слова старшего советника Зеленского. Он признал, что есть высокая вероятность того, что [вооруженные силы] РФ займут значительные территории к лету.

"Люди не понимают, насколько плохо все сейчас на фронте, — сказал этот советник. — Моральное состояние низкое; импульс силы ослаблен. Молодежь боится мобилизации и гибели из-за нехватки оружия".

Его слова перекликаются с словами директора ЦРУ Уильяма Бернса, сказанными на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США в марте. Он предупредил, что отказ Вашингтона поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), с начала конфликта на Украине администрация Джо Байдена и Конгресс США направили Киеву помощь на сумму более 75 миллиардов долларов.

Со своей стороны, Евросоюз вбухал в Украину почти 560 миллионов долларов. Многие европейские оружейные компании намерены нарастить мощности по выпуску боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год к концу 2025 года. В январе ЕС признал, что не выполнил данное в марте 2023 года обещание поставить Киеву 1 миллион снарядов в течение 12 месяцев. Он смог поставить только 524 000, что составляет лишь 52% от обещанной партии.

"Представитель Европейской ассоциации аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности (ASD) приветствовал эту сделку, но заявил, что ЕС увеличивает финансирование за счет денег, взятых из бюджета Европейского фонда обороны — организации, которая отвечает за финансирование европейской оборонной промышленности", — пишет американское издание Defense News.

Тем временем США и Европа поставляют Украине устаревшие и готовящиеся к утилизации вооружения. На самом деле, по данным The National Interest, большинство систем, переданных Украине, представляют собой не более чем мусор.

В публикации так и сказано: "большинство систем, переданных Украине, являются не более чем мусором"; а также: "Запад просто оттягивает неизбежное, сбрасывая свое старое оборудование в руки солдат ВСУ".

"Но, в отличие от украинцев, русские обладают более совершенными системами. Почти ничего из старого советского хлама, который страны НАТО передали Киеву, не сыграло большой роли в конфликте на Украине", — заключили в издании.

Франция, например, предоставила Киеву большое количество легкобронированных танков AMC-10RC, непригодных для использования в современных военных конфликтах. Циник может сделать вывод, что это было сделано специально, в рамках глобального заговора, направленного на то, чтобы избавить арсеналы западных стран от устаревших вооружений и заставить правительства этих государств закупать более дорогие и современные системы. Как бы то ни было, помощь Франции на самом деле не была столь уж ценной. Она лишь привела ко многим напрасным жертвам среди украинских военнослужащих.

Украина не только оказалась на грани истощения средств ПВО, но и страдает от того, что так называемые западные союзники отдали ей "старый и ненужный хлам", неспособный переломить ход военных действий. Даже если ей поставят современное вооружение, маловероятно, что это сможет изменить динамику военных действий, поскольку украинские военные не обучены правильно его использовать.

Российские власти неоднократно предостерегали Запад от дальнейшей отправки оружия на Украину, подчеркивая, что это лишь затягивает конфликт, но никак не повлияет на исход специальной военной операции. Однако вместо того, чтобы прислушаться к означенному предупреждению, западные СМИ и лидеры врут о том, что у России заканчиваются микрочипы, оружие, деньги и прочее. По иронии судьбы, именно Запад и Украина страдают от недостатка производственных мощностей и испытывают серьезные экономические проблемы.