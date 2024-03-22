Разработчик анонсировал создание мини-РСЗО "Ежик" для поражения опорных пунктов

Исполнительный директор Новосибирского конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков пояснил, что применять устройство планируют на коротких дистанциях

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Новосибирское конструкторское бюро "Спектр" ведет разработку роботизированной платформы "Ежик-РСЗО", оснащенной реактивной системой залпового огня (РСЗО). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

"Бюро продолжает расширять линейку роботизированных платформ "Ежик". Следующая модификация будет оснащена РСЗО под перспективные боеприпасы кумулятивно-осколочного характера массой 600 г. РСЗО, которая будет стоять на "Ежике", сможет произвести шесть пусков. Бронепробитие боеприпаса составляет 200 мм. По большому счету, это получится достаточно суровая машина, которая сможет подползти к опорному пункту и уничтожить опорный пункт и бронетехнику противника, которая подбирается к российским границам", - заявил разработчик.

По его словам, применять мини-РСЗО планируется на коротких дистанциях. "В условиях открытой местности увидеть небольшую зеленую машину, которая ползет к тебе, не самое простое занятие. Скажем, в ночное время суток опорный пункт вряд ли будет готов отразить атаку с мини-РСЗО", - добавил Братеньков.

Платформа будет производиться в двух версиях. "Мы планируем производить две модификации - гусеничную и колесную. У обеих версий есть плюсы и минусы. Мы думаем над тем, как скрестить обе формы, чтобы это была колесная база, но при необходимости люди могли поменять ее на гусеничную. КБ "Спектр" стремится к модульным платформам, максимально унифицируем наши изделия, чтобы управление дронами - как воздушными, так и наземными - производилось через одни и те же пульты, по совместимым каналам связи, чтобы нашим бойцам не таскать за собой кучу ретрансляционного оборудования", - добавил специалист.

Ранее сообщалось, что КБ "Спектр" работает еще над одной версией робота "Ежик-М" для дистанционного минирования. Организация базируется в Новосибирске, занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО.