ЦКБ МТ "Рубин" ведет разработку стратегического ракетоносца пятого поколения

Гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники Игорь Вильнит сообщил об этом в кулуарах расширенного заседания Ученого совета Крыловского государственного научного центра, посвященного 130-летию института

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ведет разработку атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) пятого поколения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦКБ МТ Игорь Вильнит.

"Мы приступили к работе по стратегической лодке пятого поколения", - сказал он в кулуарах расширенного заседания Ученого совета Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), посвященного 130-летию института.

Отвечая на вопрос о том, будет ли это "Арктур", Вильнит сказал: "Это будет лучше". Он не уточнил, будет ли продолжаться работа по "Арктуру".

В выступлении на заседании Ученого совета КГНЦ Вильнит, в частности, высоко оценил совместную работу двух предприятий. "Мы с вами должны не только отчитаться о проделанной работе, но и говорить о том, что мы должны делать дальше. А дальше совершенно понятно. Идет строительство серийных кораблей. Они еще долго будут служить, но если мы сегодня не начнем закладывать новые основы будущих кораблей, то мы с вами уже опоздаем", - сказал глава ЦКБ МТ.

"Поэтому я призываю вас к этой нашей новой творческой работе, решению тех новых задач с тем, чтобы наш подводный флот был таким, чтобы наши недруги принимали это, боялись, и даже носа не могли поднять", - сказал он.

Макет АРПКСН "Арктур", предназначенной для действий в условиях Арктики, был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия" в 2022 году на стенде ВМФ. Согласно макету, эта субмарина будет нести 12 межконтинентальных баллистических ракет.