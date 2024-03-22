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ТАСС

Экс-глава МИД Украины считает "нечестной историей" помощь от США в кредит

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Павел Климкин
Павел Климкин.
Источник изображения: depositphotos.com

Павел Климкин выразил мнение, что помощь Киеву находится среди фундаментальных интересов Вашингтона

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нечестной историей вариант предоставления его стране военной помощи от США в форме кредита.

"Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги - это неправильно. Нечестная история", - сказал он в эфире украинского телеканала NTA.

По словам Климкина, если американцам "политически необходимо" показать, что Киев получит часть денег в кредит, и это быстро разблокирует помощь, то может быть "это цена, которую необходимо заплатить". "Я все равно считаю это неправильным", - подчеркнул дипломат, высказав мнение, что помощь Украине находится среди фундаментальных американских интересов.

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) ранее рассказал, что обсудил эту предложенную экс-президентом США Дональдом Трампом идею с украинским лидером Владимиром Зеленским во время поездки в Киев 18 марта. По словам законодателя, от кредита можно отказаться. В связи с этим идея "не кажется такой уж критической", добавил он.

Разногласия в Конгрессе по Украине

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих партий с Байденом, спикер нижней палаты Майк Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" обеспечение безопасности южной границы США. 

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Кредитование
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Израиль
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