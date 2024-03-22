Летчиков самолетов морской авиации научат бороться с БПЛА

Для истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков морской авиации разрабатывают программу борьбы с морскими и воздушными беспилотниками. Об этом сообщили источники «Известий» в Минобороны России.

Согласно документу, пилотов научат обнаруживать летящие над морем БПЛА и уничтожать их ракетами и огнем авиационных пушек. Также морские летчики получат навыки поиска плавающих дронов и будут обучаться их поражению с помощью пушек, бомб и неуправляемых ракет.

Сейчас дроны и беспилотные катера представляют собой серьезную угрозу для кораблей, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Раньше такой задачи перед авиацией не стояло. Чтобы своевременно обнаруживать БЭКи (безэкипажный катер, БЭК. — Ред.), должно быть организовано наблюдение. Необходима работа с пикирования, с конкретным прицеливанием. Раньше задачи по борьбе с малоразмерными целями решала истребительно-бомбардировочная авиация, а сейчас тактическая», — рассказал он.

По словам экс-начальника морской авиации ВМФ РФ Героя России генерал-майора Игоря Кожина, разница между скоростью самолета и цели здесь большой роли не играет.

Новая программа подготовки по борьбе с морскими и воздушными беспилотниками разрабатывается для всех флотов. В ее основе опыт, полученный морской авиацией Черноморского флота, а также приданных ей самолетов-истребителей Северного флота в ходе специальной военной операции.

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Прицелы и средства: летчиков ВМФ научат борьбе с дронами