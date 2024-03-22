Прицелы и средства: летчиков ВМФ научат борьбе с дронами

В программу подготовки морской авиации добавили отработку уничтожения разных типов беспилотников

Для морской авиации разрабатывают программу борьбы с морскими и воздушными беспилотниками. Пилотов научат обнаруживать летящие над морем БПЛА и уничтожать их ракетами и огнем авиационных пушек, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ. Также морские летчики получат навыки поиска плавающих дронов и будут обучаться их поражению с помощью пушек, бомб и неуправляемых ракет. Борьба с дронами и безэкипажными катерами особенно актуальна в условиях ведения СВО и требует от экипажей самолетов определенных навыков, отмечают эксперты.

Для всех флотов

Новая программа подготовки по борьбе с морскими и воздушными беспилотниками разрабатывается для всех флотов, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. В ее основе опыт, полученный авиацией Черноморского флота, а также приданных ей истребительных частей Северного флота в ходе специальной военной операции.

— Такая подготовка очень важна, потому что беспилотники — это один из самых современных видов вооружений, — рассказал «Известиям» экс-начальник морской авиации ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин. — Эта подготовка имеет определенные особенности. Разница между скоростью самолета и цели здесь большой роли не играет: мы же по вертолетам тоже работаем и проходили специальную подготовку. Разница непринципиальна.

Палубные многоцелевые истребители МиГ-29К Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сейчас дроны и беспилотные катера представляют серьезную угрозу для кораблей, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Раньше такой задачи перед авиацией не стояло, — отметил он. — А сейчас она довольно насущная — готовить морскую авиацию к борьбе с безэкипажными катерами. Чтобы своевременно обнаруживать БЭКи, должно быть организовано наблюдение. А при обнаружении они должны уничтожаться. Для морской авиации это новая задача, поэтому сейчас нужна специальная подготовка.

По словам генерала, от экипажей самолетов борьба с безэкипажными катерами требует определенных навыков в силу малых размеров цели.

— Необходима работа с пикирования, с конкретным прицеливанием. Раньше задачи по борьбе с малоразмерными целями решала истребительно-бомбардировочная авиация, а сейчас тактическая, — рассказал Валерий Горбенко.

Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

17 марта этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота. Глава военного ведомства поставил задачу проводить с военными постоянные тренировки по отражению террористических атак противника как в дневное, так и в ночное время. Помимо этого, Шойгу поручил оборудовать боевые корабли, катера и суда флота крупнокалиберными пулеметными стрелковыми комплексами и другими дополнительными огневыми средствами для поражения морских беспилотников противника.

Новая угроза

В последнее время в условиях недостатка артиллерийских боеприпасов украинское командование всё больше делает ставку на использование БПЛА. Киев даже заявлял о планах производить миллион таких аппаратов в год. Кроме того, украинские военные имеют на вооружении несколько типов безэкипажных катеров. Известно, что они управляются через спутниковую коммуникационную систему Илона Маска Starlink.

Морские дроны-камикадзе «Микола-3» представляют собой лодку 5,5 м с автономностью хода до 60 часов и максимальной скоростью 45 узлов. Могут нести на борту до 200 кг взрывчатки. По мнению экспертов, за основу «Миколы» взяты американские дроны-разведчики MANTAS T-12.

«Микола-3» Источник изображения: Фото: соцсети

Еще один безэкипажный катер — MAGURA V5 — украинская госкомпания «СпецТехноЭкспорт» продемонстрировала в июле прошлого года на международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле. Максимальный радиус действия пятиметрового катера — около 450 морских миль, максимальная скорость — до 45 узлов, а полезная нагрузка — 320 кг.

С начала специальной военной операции Украина десятки раз атаковала безэкипажными катерами корабли Черноморского флота России.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны разработало и утвердило новую программу боевой подготовки вертолетных подразделений морской авиации по уничтожению беспилотных аппаратов. В ее основе лежит взаимодействие пар вертолетов Ка-27 и Ка-29. Первые будут выполнять задачи разведки, искать надводные беспилотники, вторые — уничтожать обнаруженные объекты.

Вертолет ВМФ РФ Ка-29 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Программа боевой подготовки учитывает особенности действий всех флотов и флотилий российского ВМФ. Так, в программе борьбы с беспилотниками, разработанной для морской авиации Северного флота, акцент сделан на поиске объектов среди льдов и в условиях полярной ночи. В случае с Тихоокеанским флотом основная задача — поиск надводных беспилотников на большой территории в условиях плохой погоды.

Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Владимир Матвеев