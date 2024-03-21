В Киеве допустили, что ВСУ не потребуется мобилизовывать еще 500 тыс. человек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что его страна сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если государства-партнеры продолжат поставлять вооружения и боеприпасы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Украина может не призывать в армию дополнительно 500 тыс. человек, так как у нее есть резервы для проведения ротации военных на передовой. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg.

"Наш новый главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский] провел инвентаризацию - у нас есть резервы в тылу. Мы начали проводить ротацию войск на передовой, и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено", - сказал он. Премьер уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны - партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы страны еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием армии была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации в первом чтении. Документ предполагает введение электронных повесток, отмену отсрочки для ряда категорий мужчин призывного возраста, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на право управлять транспортом и блокировки банковских счетов. Ряд жестких норм вызвал резкую критику в обществе, депутаты подали свыше 4 тыс. поправок в документ. 12 марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал их рассмотрение. Как сообщают украинские СМИ, от некоторых положений уже решено отказаться.