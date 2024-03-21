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ТАСС

В Саратове воссоздадут артиллерийское училище

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Артиллеристы на учениях
Артиллеристы на учениях.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба внутренних войск МВД России

Первый набор курсантов пройдет летом

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Артиллерийское училище воссоздадут в Саратове, первый набор курсантов пройдет летом 2024 года, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В среду председатель Госдумы с рабочей поездкой посетил Саратов и встретился с общественниками, депутатами и чиновниками.

"Вопрос обсуждал с министром обороны. Принято решение о воссоздании в Саратове артиллерийского училища. И первый набор будет уже в этом году, буквально через три месяца. На базе бывшего артиллерийского училища", - приводятся слова Володина.

Училище откроют в Кировском районе, где оно располагалось ранее - на базе бывшего артиллерийского училища в районе СХИ ("СХИ", от "Сельскохозяйственный институт" - жилой микрорайон в Саратове). Володин также сообщил о необходимости взять шефство над училищем, поскольку помещения на территории нуждаются в восстановлении.

В 1918 году в Саратове было основано военно-инструкторское училище, после чего оно несколько раз преобразовывалось. В июне 1983 года его переформировали в Саратовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени генерал-майора А. И. Лизюкова. В 2002 году училище в качестве филиала присоединили к Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. В 2003 году училище в Саратове было расформировано. 

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