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ТАСС

Шойгу принял участие в заседании наблюдательного совета ДОСААФ

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ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник изображения: РИА Новости. Кирилл Брага

В Минобороны РФ отметили, что министр обороны России поставил задачи по дальнейшему развитию ДОСААФ, а также совершенствованию его учебной и материально-технической базы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Заседание наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) прошло под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодежи, военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовки граждан по военно-учетным специальностям", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что Шойгу поставил задачи по дальнейшему развитию ДОСААФ, а также совершенствованию его учебной и материально-технической базы. "30 января прошел внеочередной съезд ДОСААФ, на котором обсуждались стратегические направления совершенствования и контуры долгосрочных программ организации, а также пути повышения эффективности использования имущества ДОСААФ", - подчеркнул он.

В ходе заседания министр обороны РФ представил нового председателя ДОСААФ России генерала армии Александра Дворникова. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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