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ТАСС

Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя

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Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Алексей Данилов также отметил, что без властей Киева судьбу Украины никто решать не будет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пренебрежительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта.

"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом [переговоров]", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "Рада", комментируя возможность мирных переговоров с Россией.

"Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться", - продолжил Данилов. При этом он пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР и указал, что эти вопросы не ему решать.

Ли Хуэй со 2 марта находился в поездке для оказания содействия урегулированию украинского конфликта. Сначала он нанес визит в Россию и провел встречу в Москве с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным. В соответствии с оглашенным графиком китайский дипломат затем посетил штаб-квартиру ЕС, Польшу и Украину, Германию и Францию. Это второй раунд челночной дипломатии спецпредставителя, первый состоялся в мае прошлого года, когда он провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, дипломатами ряда европейских стран и украинским президентом Владимиром Зеленским. 

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