Войти
Техкульт

Самый большой самолет в мире будет перевозить лопасти гигантских ветрогенераторов

397
0
0

Radia Windrunner

Базирующаяся в штате Колорадо (США) компания Radia представила концепт гигантского транспортного самолета Windrunner для перевозки столь же крупных грузов — например, лопастей ветрогенераторов. Дело в том, что у некоторых морских турбин они достигают длины более 140 м, что полностью исключает возможность доставки их к месту установки по суше.

Габариты перспективного транспортного самолета позволяют решить эту проблему: длина — 108 м, размах крыльев — 80 м, высота — 24 м. Загрузка в грузовой отсек объемом 8200 куб. м осуществляется спереди благодаря откидной кабине. В отсеке могут размещаться грузы длиной до 105 метров и до 7,5 м в диаметре. Это будет самый длинный самолет в мире, более чем на 20 метров длиннее легендарной «Мрии» — Ан-225 (его длина 84 м). Windrunner сможет доставлять грузы весом 72,5 т на расстояние до 2000 км.

Radia Windrunner

Radia Windrunner

Предполагается, что одна ВПП будет размещаться в непосредственной близости от предприятия, где изготавливаются лопасти, а другая — рядом с местом установки ветрогенератора. При этом длина ВПП не должна превышать 1800 м, что, впрочем, намного длиннее ВПП обычных гражданских самолетов. Если удастся найти инвесторов — Radia уже привлекла инвестиции на $104 млн. — то Windrunner будет готов к полетам в течение четырех лет.

Александр Агеев


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Похожие новости
17.09.2008
ТАПОиЧ в 2009-2010 гг. поставит "Русским самолетам" три модернизированных Ил-114-100
08.08.2008
Вертолеты на "Фарнборо-2008"
28.07.2008
Верхняя Салда покорила Фарнборо. Экспозиция ВСМПО-АВИСМА пользовалась большой популярностью на международном авиакосмическом салоне в Великобритании
14.07.2008
Уральские металлурги намерены занять треть мирового рынка титана. Ведущие авиастроительные корпорации планеты планируют увеличить закупки российских комплектующих
14.04.2008
Взлетная полоса "Боинга" берет начало в Верхней Салде. Титан корпорации ВСМПО-АВИСМА высоко ценят авиастроители всего мира
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
27.09.2007
Первый вице-премьер Украины заявляет о необходимости усиления проектных работ АНТК им.Антонова по разработке самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 13:01
  • 201
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС