Самый большой самолет в мире будет перевозить лопасти гигантских ветрогенераторов

Radia Windrunner

Базирующаяся в штате Колорадо (США) компания Radia представила концепт гигантского транспортного самолета Windrunner для перевозки столь же крупных грузов — например, лопастей ветрогенераторов. Дело в том, что у некоторых морских турбин они достигают длины более 140 м, что полностью исключает возможность доставки их к месту установки по суше.

Габариты перспективного транспортного самолета позволяют решить эту проблему: длина — 108 м, размах крыльев — 80 м, высота — 24 м. Загрузка в грузовой отсек объемом 8200 куб. м осуществляется спереди благодаря откидной кабине. В отсеке могут размещаться грузы длиной до 105 метров и до 7,5 м в диаметре. Это будет самый длинный самолет в мире, более чем на 20 метров длиннее легендарной «Мрии» — Ан-225 (его длина 84 м). Windrunner сможет доставлять грузы весом 72,5 т на расстояние до 2000 км.

Radia Windrunner

Radia Windrunner

Предполагается, что одна ВПП будет размещаться в непосредственной близости от предприятия, где изготавливаются лопасти, а другая — рядом с местом установки ветрогенератора. При этом длина ВПП не должна превышать 1800 м, что, впрочем, намного длиннее ВПП обычных гражданских самолетов. Если удастся найти инвесторов — Radia уже привлекла инвестиции на $104 млн. — то Windrunner будет готов к полетам в течение четырех лет.

Александр Агеев