В России начнут выпускать импортозамещенные поршневые авиадвигатели

В России начнут выпуск поршневых авиадвигателей

На территории московской индустриальной площадки «Руднево» в ближайшее время начнут серийно производить поршневые авиационные двигатели, которые предназначены для применения в беспилотниках гражданского назначения. Крупносерийный выпуск налаживает московская компания «Аэромакс» при сотрудничестве с инжиниринговым центром «Принтпарт».

Как уточняется, на конвейер планируется запустить несколько моделей легких, но в то же время мощных моторов, которые не имеют аналогов в России. Причем уже выпустили установочную партию, состоящую из 100 двигателей, а в перспективе производственная площадка должна выйти на отметку в 5000 авиадвигателей в год. Двигатели от «Аэромакса» и «Принтпарта» будут устанавливать на БПЛА, имеющие взлетную массу от 15 до 50 кг, а также в некоторых типах наземной робототехники. Благодаря своим низким массогабаритным характеристикам они способны поднимать в воздух и традиционные беспилотники, и модели с вертикальными взлетом и посадкой Также сообщается, что столичные авиационные двигатели, созданные «Аэромаксом», уже прошли все требуемые тесты и испытания на гражданских беспилотных самолетах ДИАМ-20/20К, а в скором времени появятся и на других моделях «Аэромакса».

Макс Антонов