Роботы-андроиды Apollo уже работают на заводе Mercedes

Робот Apollo

Концерн Mercedes-Benz начал использование человекоподобных роботов на своем заводе в Венгрии, где ощущается дефицит рабочей силы. Проект запущен в сотрудничестве с американской компанией Apptronik. Роботы Apollo будут заменять людей, выполняя роли помощников. Предполагается, что на производственной линии на них будут возложены задачи доставки нужных компонентов со складов с их предварительным осмотром.

Модульный гуманоид Apollo был впервые представлен в августе 2023 года. При весе 73 килограмма и росте 172 сантиметра он может перемещать грузы до 25 килограммов. Робот оснащен мощными манипуляторами, напоминающими руки человека. Для питания андроида используются сменные батареи, емкости которых хватает на 4 часа активной работы. Одна из главных фишек Apptronik — «уникальная система управления усилием». Ее использование обеспечивает максимально безопасную эксплуатацию машины среди людей. Топ-менеджмент Mercedes-Benz считает проект отличной возможностью изучить возможности роботов для замены рабочей силы. Самые трудоемкие, опасные и монотонные процессы можно успешно роботизировать уже сегодня. А генеральный директор Apptronik Джефф Карденас считает, что опыту немецкого автогиганта вскоре последуют и другие крупные компании. По прогнозам экономистов, уже к 2030 году рынок промышленных роботов-гуманоидов достигнет 38 миллиардов долларов.

Робот Apollo

Александр Козырев