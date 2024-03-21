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Техкульт

Роботы-андроиды Apollo уже работают на заводе Mercedes

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Робот Apollo

Концерн Mercedes-Benz начал использование человекоподобных роботов на своем заводе в Венгрии, где ощущается дефицит рабочей силы. Проект запущен в сотрудничестве с американской компанией Apptronik. Роботы Apollo будут заменять людей, выполняя роли помощников. Предполагается, что на производственной линии на них будут возложены задачи доставки нужных компонентов со складов с их предварительным осмотром.

Модульный гуманоид Apollo был впервые представлен в августе 2023 года. При весе 73 килограмма и росте 172 сантиметра он может перемещать грузы до 25 килограммов. Робот оснащен мощными манипуляторами, напоминающими руки человека. Для питания андроида используются сменные батареи, емкости которых хватает на 4 часа активной работы. Одна из главных фишек Apptronik — «уникальная система управления усилием». Ее использование обеспечивает максимально безопасную эксплуатацию машины среди людей. Топ-менеджмент Mercedes-Benz считает проект отличной возможностью изучить возможности роботов для замены рабочей силы. Самые трудоемкие, опасные и монотонные процессы можно успешно роботизировать уже сегодня. А генеральный директор Apptronik Джефф Карденас считает, что опыту немецкого автогиганта вскоре последуют и другие крупные компании. По прогнозам экономистов, уже к 2030 году рынок промышленных роботов-гуманоидов достигнет 38 миллиардов долларов.

Робот Apollo

Александр Козырев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
США
Компании
Daimler AG
Проекты
Робот
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