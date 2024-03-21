Abrams потерял доверие. Почему западные танки не оправдали надежд ВСУ

Минобороны: российские военнослужащие уничтожили четвертый танк Abrams

Вооруженные силы России подбили и сожгли уже десятки немецких танков Leopard разных модификаций и несколько британских Challenger 2. Сегодня Минобороны РФ отчиталось о том, что российские военнослужащие уничтожили четвертый американский танк Abrams с помощью беспилотника. Так ли хороши танки НАТО, о достоинствах которых так много рассказывали до спецоперации, и почему они не оправдывают надежд украинских военных, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

С получением первых партий западной бронетехники украинские политики и военные просто молились на эти боевые машины, разве что не целовали их в гусеницы, громогласно расхваливали их, теряя при этом всякое чувство меры и собственного достоинства, при этом искренне полагая, что танки и БМП европейского и американского производства с легкостью позволят переломить ход боевых действий в пользу ВСУ.

Однако этого не произошло, и разберемся, почему танки Leopard, Challenger 2 и Abrams в бою не оправдали возложенных на них надежд.

Для начала надо обратить внимание на объективные обстоятельства применения любой бронетехники в спецоперации. Дело в том, что сейчас над полями сражений на Украине господствуют барражирующие боеприпасы, которые без особых затруднений могут поразить любой танк в его самую слабозащищенную часть - верхнюю проекцию (иными словами, крышу). Были случаи, когда целый рой беспилотников атаковал один единственный танк.

Дроны-камикадзе свели практически к нулю возможность лихих танковых атак и дуэлей боевых машин, в которых стороны стараются поразить друг друга бронебойными оперенными подкалиберными снарядами.

В СВО танки обычно используют как подвижные огневые точки. Например, боевая бронированная машина стремительно приближается к переднему краю, производит несколько выстрелов с закрытой огневой позиции (заранее определенной и на которой выполнены необходимые элементы топопривязки), и столь же стремительно отходит в безопасный район.

Проблемы с ремонтом

Помимо объективных особенностей СВО, Украина заявляла о сложном обслуживании и ремонте западной бронетехники в ходе боевых действий - эти обстоятельства там называли одними из ключевых проблем для бронетанковых войск ВСУ.

С точки зрения военной терминологии, правильнее назвать это имеющимися в ВСУ недоработками в сфере танкотехнического обеспечения. Оно должно поддерживать бронетанковое вооружение и технику в постоянной готовности к боевому применению, безотказную работу, быстро восстанавливать поврежденные и неисправные машины, возвращать их в строй, обеспечивать войска бронетанковым вооружением, техникой и имуществом.

ВСУ западную бронетехнику получили, но вот вопросы танкотехнического обеспечения так и не решили. Для этого в составе армии должен быть определенный комплект соединений и частей технического обеспечения. К примеру, ремонтно-восстановительные полки бронетехники, отдельные эвакуационные батальоны, склады бронетанкового имущества, подвижные ремонтные заводы агрегатов бронетехники, стационарные ремонтные заводы.

Мало того, что эти части и учреждения должны быть в любой армии, так их надо укомплектовать всеми необходимыми специалистами надлежащей квалификации, оснастить всем требуемым оборудованием и инструментом, запасными частями.

К примеру, можно иметь склад бронетанкового имущества, но если на этом складе нет необходимых запасных частей к танку Challenger 2, то это сделает проблемной и эксплуатацию этой боевой машины, и ее боевое применение. Это также относится и к остальным танкам западного производства, которые есть у ВСУ.

Большие претензии украинские военные выдвигают и к ремонтнопригодности западной бронетехники. В боях в очередной раз подтвердилась весьма банальная истина: оружие должно быть простым, ремонтнопригодным, доступным для овладения специалистами средней квалификации, наконец, массовым. Танки и БМП западного производства не соответствуют практически ни одному из перечисленных критериев и требований.

Невыносимая тяжесть

Наконец, британские Challenger 2, германские Leopard 2 и американские М1 Abrams - откровенно перетяжеленные боевые машины. Их вес существенно превышает 60 тонн, а некоторые образцы достигают и 70. На мягких украинских грунтах, а тем более в весенне-осеннюю распутицу, простое передвижение такой бронетехники становится откровенной проблемой. Ее не выдерживает практически ни один украинский мост.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Чересчур большой вес западных танков, их низкие проходимость и мобильность делают проблемным боевое применение такой бронетехники.

В некоторых случаях даже необходима тщательная разведка предполагаемых маршрутов выдвижения боевых машин.

И, наконец, американцы побоялись, что передаваемые ВСУ танки М1 Abrams могут захватить ВС РФ (а это уже произошло). Именно поэтому они передали боевые машины украинской армии, что называется, в неполной комплектации. Перед отправкой своих танков на Украину американцы (есть и такие данные) сняли элементы бронирования с обедненным ураном. Кроме того, на боевые машины наложили и другие ограничения - например, передали танки ВСУ в экспортном варианте.

Можно сказать, что лучшие танки НАТО не оправдали возложенных на них надежд в конфликте на Украине. Чудо-оружием они пока так и не стали.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок