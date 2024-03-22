Финляндия собирается через Румынию передать Украине военные катера

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Финляндия собирается передать украинской армии военные катера, которые планируется переправить через Румынию, где будет проходить обучение боевиков киевского режима управлению ими.

Румынский президент Клаус Йоханнис объявил парламенту страны, что одобрил транзит через территорию Румынии военного оборудования, которые Финляндия намеревается передать Киеву. Также румынскими властями одобрена подготовка около 50 украинских военнослужащих.

При этом не сообщается, катера какого типа Финляндия планирует передать Украине, однако в феврале текущего года власти Швеции объявили, что планируют отправить на Украину десять десантных катеров CB-90 и двадцать транспортных катеров G финского производства. Учитывая, что армия Финляндии использует аналогичный тип военных катеров, вполне вероятно, что техника, которую планируется транспортировать через Румынию, будет подобной.

За время проведения российской спецоперации на Украине Финляндия выделила Киеву несколько пакетов военной помощи, общий объем которых достигает двух миллиардов евро. В предоставленные украинским боевикам финские пакеты помощи входят, среди прочего, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, короткоствольное оружие и средства защиты. В рамках очередного, 22-го пакета военной поддержки Украине, Хельсинки предоставили ВСУ закупленную у финских производителей продукцию военного назначения.