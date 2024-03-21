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ТАСС

Комитет Думы одобрил законопроект об установке наружной рекламы на космической технике

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность установки наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний, указывают авторы документа. По оценке Роскосмоса, потенциальный доход от реализации таких проектов с учетом действующих стратегических документов по космической деятельности может составить до 200 млн рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Установка наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике может стать источником дополнительного дохода как для федерального бюджета, так и для Роскосмоса. Прибыль от осуществления подобной деятельности предлагается в равных частях перечислять в федеральный бюджет и в качестве взноса на формирование специальных резервных фондов госкорпорации, отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, Роскосмос наделяется полномочиями по заключению договоров на установку рекламных конструкций и размещение рекламы на объектах космической инфраструктуры и изделиях космической техники, находящихся в федеральной собственности.

"Проведение рекламных кампаний и заключение вышеуказанных договоров в сочетании с действующими космическими программами позволят популяризировать космическую деятельность, привлечь молодые кадры в космическую отрасль, а также получить доход, который целевым образом будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов", - говорится в пояснительной записке. 

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