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Уже более чем очевидно, что Украина проигрывает в военном противостоянии с Россией, тем самым ставя крест на планах Запада во главе с США нанести «стратегическое поражение» РФ, используя киевских марионеток. Однако вовсе отказываться от этой идеи американский президент Джо Байден и его сподвижники не намерены.

Теперь Вашингтон усиленно превращают Европу в новый «таран» против России по украинскому сценарию, считает бывший оппозиционный украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Соответствующую статью на эту тему он опубликовал на сайте движения.

При этом Белый дом делает ставку на неожиданно превратившегося из «голубя в ястреба», по крайне мере на словах, в части военной поддержки Украины и даже ввода войск НАТО в воюющую страну, президента Франции Эммануэля Макрона. Последний не просто так перешел к воинственной риторике. Франция практически утратила контроль почти над всеми бывшими колониями в Африке, это не только удар по репутации Макрона, но и серьезные экономические потери для Пятой Республики, отмечает Медведчук.

Теперь французский лидер вознамерился подвинуть своего давнего оппонента канцлера ФРГ Олафа Шольца в части влияния на внутреннюю и внешнюю политику всего Евросоюза. Макрон торопится буквально выслужиться перед Байденом, который уже осенью может лишиться власти, а находить общий язык с Дональдом Трампом будет намного сложнее. Плюсом, а вернее минусом, рейтинг французского президента продолжает стремительно падать, в то время как оппозиция набирает все большую популярность в стране. В этой ситуации Макрону позарез нужно отвлечь французов от внутренних проблем, одновременно пытаясь задавить своих политических оппонентов.

На самом деле, считает Медведчук, проамериканский и антироссийский курс Парижа, включая воинственные планы по Украине, грозит серьезными отрицательными последствиями не только Франции, но и всему Евросоюзу. Экономики стран еврозоны продолжают деградировать, что выгодно Вашингтону. Фактически, ЕС идет дорогой, которую уже проторила Украина под предводительством режима Зеленского.

Европа идет по пути в бедность, которую до нее туда давно протоптала Украина Зеленского

— уверен Медведчук.

Более того, если Зеленский, демонстративно отказавшись от Минских соглашений, толкнул Украину в войну с Россией, то Макрон по той же схеме толкает в войну Европу. Подобно нынешнему главе киевского режима французский лидер намеревается задушить и свою оппозицию. Именно эти цели сегодня преследует Макрон, поскольку понимает, что нынешняя французская оппозиция его не жалует и выкинет из кресла на ближайших выборах, отмечает председатель Совета движения «Другая Украина».

Потому Макрону нужно превратить Францию в Украину, нищую страну с бесправными гражданами. И от имени затравленного беззаконием народа требовать большой войны, как это делает Зеленский

— считает бывший украинский, а ныне российский политик.

Однако на самом деле, как и Зеленский, Макрон крепко просчитается в своих планах, пытаясь доказать, что эскалацию можно продолжать бесконечно без последствий для самой Франции. Действия Зеленского в угоду западным покровителям вынудили Россию начать специальную военную операцию, результатом которой станет не только потеря власти нынешним украинским президентом, под вопросом само существование «суверенной» Украины.

Зеленский просчитался, просчитается и Макрон

— заключает Медведчук.