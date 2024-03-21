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ТАСС

Эксперт: идея Парижа отправить войска на Украину угрожает балансу международных сил

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани отметил, что планы Парижа, помимо опасений эскалации, должны спровоцировать на Западе "важное обсуждение о национальном суверенитете, динамике международных союзов и действительности международного права"

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Предположение президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину, подтвержденное данными Службы внешней разведки (СВР) РФ, поднимает острые вопросы о динамике международных альянсов и будущем международного права. Как написал в газете L'Identità президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, такой шаг еще больше подорвет доверие к системе, основанной на международном праве.

По мнению эксперта, планы Парижа, помимо опасений эскалации, должны спровоцировать на Западе "важное обсуждение о национальном суверенитете, динамике международных союзов и действительности международного права". Как считает Грациани, это "темы, на которые никто пока не обращает внимание".

Как считает эксперт, Макрон, скорее всего, пытается вжиться в роль европейского лидера, подчеркнуть стратегическую автономию своей страны - единственной в континентальной Европе с ядерным арсеналом. "Конечно, такой шаг создаст значительные риски для европейской безопасности. Отправка французских войск в Украину фактически может подорвать целостность НАТО и еще больше дестабилизировать регион, уже отмеченный скрытыми конфликтами. Более того, это может усилить напряженность в отношениях с Россией, что приведет к непредсказуемым последствиям для стабильности всего континента", - предупредил Грациани.

Он отмечает, что в недавнем прошлом западные страны уже осуществляли интервенции, в частности в Ливию в 2011 году, с которой у Италии действовали соглашения о дружбе. "Это продемонстрировало, что западные державы, такие как Франция, Великобритания и США, иногда действуют, не принимая во внимание мнение своих союзников или не проявляя уважения международного права. Эта практика, являющаяся частью длинной серии нарушений национального суверенитета многих стран Западом в контексте так называемой гуманитарной интервенции, подорвала доверие к системе, основанной на международном праве, и вызвала сомнения в ее надежности и устойчивости", - пишет эксперт.

"В конечном счете, вопрос о возможном военном вмешательстве Франции на Украине открывает ряд важнейших вопросов о балансе международных сил, согласованности альянсов и действительности международного права. Макрон, решивший - по крайней мере на словах - проводить смелую и независимую внешнюю политику, может рискнуть подорвать европейскую безопасность и усилить новую глобальную напряженность", - заключил автор. 

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