Корабли Балтфлота на учениях провели артиллерийские стрельбы

Работа реактивной бомбометной установки РБУ-6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" в День ВМФ.

Также экипажи провели постановку морских мин на пути возможного прохода "противника"

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Алексин" и "Кабардино-Балкария" Балтийского флота на учениях выполнили практические стрельбы артиллерией по морской цели, а также провели постановку морских мин на пути возможного прохода кораблей "противника", сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Экипажи МПК "Алексин" и "Кабардино-Балкария" выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-176 по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника. Цель была успешно поражена на большой дальности", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты минно-торпедных боевых частей кораблей на одном из этапов учения отработали задачи по постановке донных и плавающих мин, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с имитацией стрельб торпедным и ракетно-бомбовым оружием, отметили в пресс-службе. Кроме того, были выполнены упражнения по расстрелу на воде плавающих мин, представленных их макетами.

Во время нахождения в море экипажи "Алексина" и "Кабардино-Балкарии" провели тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также выполнили совместное маневрирование.

"Алексин" и "Кабардино-Балкария" - малые противолодочные корабли проекта 1331М, предназначены для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок противника, охраны водных районов (в прибрежной и ближней морской зоне), охранения боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы.