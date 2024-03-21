Литва выделила €35 млн на закупку снарядов Киеву в рамках чешской инициативы

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности до этого заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы

ВИЛЬНЮС, 20 марта. /ТАСС/. Литва выделила €35 млн в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины в третьих странах. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

"Литовское правительство выделило €35 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы", - написала она на странице в X.

17 февраля президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.