NYT: США недовольны ВСУ, которые пытаются удержать "малозначимые территории"

По данным газеты, к таким территориям американская сторона относит Работино в Запорожской области

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Власти США скептически относятся к тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся удержать "стратегически малозначимые территории", к которым американская сторона относит Работино в Запорожской области. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, в ходе конфликта в Вашингтоне неоднократно высказывали опасения тем, что ВСУ слишком долго обороняют места, не имеющие особой стратегической ценности, теряя военных и боеприпасы. Тем не менее украинская сторона пытается удерживать позиции, поскольку уход с них будет означать откат в противостоянии с РФ, добавляет издание.

По словам директора Института Маккейна (США) Эвелин Фаркас, администрация президента США Джо Байдена разочарована такой стратегией. "Неясно, являются ли военные решения [ВСУ] чисто военными или они принимаются под политическим давлением <...>", - сказала она.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". На должность главкома ВСУ был назначен Александр Сырский. Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии. После последовал ряд отставок среди высшего командного состава ВСУ.

В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ до сих пор безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок линии боевого соприкосновения подкрепления с других направлений. 18 марта председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что российские военные взяли под контроль здание школы в центре Работино и закрепились на этой позиции.