Войти
ИноСМИ

Турция и США согласовали новый план по соблюдению антироссийских санкций (Hürriyet, Турция)

361
0
0
Флаги НАТО, США и Турции в Лондоне, 3 декабря 2019 года.
Флаги НАТО, США и Турции в Лондоне, 3 декабря 2019 года.
Источник изображения: © AP Photo / Alberto Pezzali

Hürriyet: Турция и США согласовали схему соблюдения антироссийских санкций

США и Турция договорились о том, что Вашингтон будет уведомлять Анкару о нарушающих антироссийские санкции компаниях, прежде чем вводить против них ограничения, сообщает Hürriyet. Турция, в свою очередь, будет проводить расследования, по результатам которых обе стороны примут необходимые меры.

На столе переговоров между США и Турцией все еще лежат проблемные файлы. Среди них есть два острых вопроса – присоединение Швеции к НАТО и поставки истребителей F-16. Но, похоже, они уже урегулированы.

Итак, проблем стало на две меньше, но дело не только в этом – с решением этих вопросов сформировался новый политический климат.

Позитивная атмосфера спустя длительное время

В рамках высокопоставленных визитов в последнее время настроение в Вашингтоне в вопросе партнерства с Анкарой можно охарактеризовать как позитивное. Можно даже сказать, что в турецко-американских отношениях давно не было такой атмосферы. Это важный шаг, свидетельствующий о том, что теперь проблемные файлы можно обсуждать. Другими словами, в последнее время появилась основа для обсуждения вопросов на высоком уровне. Однако Соединенные Штаты сосредоточены на выборах.

Кто-то уже сейчас инвестирует в президентство Трампа. Более того, как мы уже писали ранее и отмечали в программе "Ночной взгляд" (Gece Görüşü), "некоторые институты в США ведут работу над проблемными вопросами с учетом возможной победы Трампа". Американские институты, зная стиль экс-президента, стараются, чтобы на этот раз их не застигли врасплох заявлением "завтра мы выводим войска из Сирии". Мы подробно остановимся на этих вопросах. Но прежде начнем с примечательного события.

Договоренность о санкциях

Одна из тем, о которой говорили в последнее время, чрезвычайно важна для Турции. Против компаний, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, США немедленно вводили санкции, причем они даже не запрашивали расследования. Это, в свою очередь, привело к различным проблемам в турецкой экономике. Теперь Анкара и Вашингтон договорились о новой системе, так называемой "схеме гармонизации санкций". Согласно ей, США сначала будут уведомлять Турцию о возможных компаниях [которые, возможно, ведут торговлю с Россией] и запрашивать информацию по этому вопросу, Турция, в свою очередь, – проводить расследование и сообщать результаты, при необходимости стороны примут соответствующие меры.

Проблема сотрудничества США с террористической организацией

Турецкая операция "Коготь – Замок" (Pençe – Kilit) (военная операция Турции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана. – Прим.ИноСМИ) не стоит на американской повестке дня. При этом Сирия и террористическая организация Партия "Демократический союз" (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) до сих пор входят в сферу американских интересов. Хотя в Америке ведется работа относительно "выхода" или "сокращения" в зависимости от возможного президентства и решения Трампа (то есть США работают над сокращением своего участия в этих вопросах), это не представляется реалистичным сценарием. Мы можем назвать следующие причины и дать такие оценки.

  • Американцы присутствуют в Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ*. Однако на самом деле ее инвестиции в террористическую организацию PYD / YPG направлены против России и Ирана.
  • Известно, что курдские формирования иногда угрожают США "освобождением членов ИГИЛ* из лагерей". Турция уже заявила, что может взять на себя ответственность за эти лагеря при определенных условиях и продолжить борьбу с террористами.
  • Для этого прежде всего Соединенные Штаты должны подтвердить свою подпись под соглашением 2019 года, в соответствии с которым террористические элементы не должны проникать в буферную зону на севере Сирии.
  • Кроме того, Анкара неоднократно передавала просьбу изъять у террористической организации предоставленное оружие.
  • Еще один вопрос связан с тем, что террористическая организация, подготовившая так называемую конституцию Сирийского Курдистана, презентует ее парламентариям в Европе, хотя и немногим. Словом, Анкара заявила: "Они пытаются стать государством, а это недопустимо".

Новый сигнал США о Сирии

Несмотря на то что американцы говорят Анкаре: "Мы против образования государства", – необходимы конкретные шаги в этом направлении. Здесь даже можно увидеть разницу во взглядах между Белым домом и CENTCOM или вероятность того, что CENTCOM вводит Белый дом в заблуждение на этот счет и не говорит правду.

  • Анкара полна решимости продолжать военные операции.
  • Перейдем к важнейшей части работы: США впервые дали сигнал о том, что они готовы "говорить о Сирии в стратегическом отношении". В предстоящие дни переговоры по этому поводу ни для кого не должны стать сюрпризом.

Темы в отношениях между двумя странами этим не ограничиваются. Пока поставим точку, а остальные подробности рассмотрим в другой статье.

Автор: Ханде Фырат (Hande Fırat)

* Террористическая организация, запрещена в РФ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Швеция
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
08.03.2024
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
29.05.2019
Вооруженный против Индии
26.02.2018
Шоковая терапия для Запада
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС