Турция и США согласовали новый план по соблюдению антироссийских санкций (Hürriyet, Турция)

Hürriyet: Турция и США согласовали схему соблюдения антироссийских санкций

США и Турция договорились о том, что Вашингтон будет уведомлять Анкару о нарушающих антироссийские санкции компаниях, прежде чем вводить против них ограничения, сообщает Hürriyet. Турция, в свою очередь, будет проводить расследования, по результатам которых обе стороны примут необходимые меры.

На столе переговоров между США и Турцией все еще лежат проблемные файлы. Среди них есть два острых вопроса – присоединение Швеции к НАТО и поставки истребителей F-16. Но, похоже, они уже урегулированы.

Итак, проблем стало на две меньше, но дело не только в этом – с решением этих вопросов сформировался новый политический климат.

Позитивная атмосфера спустя длительное время

В рамках высокопоставленных визитов в последнее время настроение в Вашингтоне в вопросе партнерства с Анкарой можно охарактеризовать как позитивное. Можно даже сказать, что в турецко-американских отношениях давно не было такой атмосферы. Это важный шаг, свидетельствующий о том, что теперь проблемные файлы можно обсуждать. Другими словами, в последнее время появилась основа для обсуждения вопросов на высоком уровне. Однако Соединенные Штаты сосредоточены на выборах.

Кто-то уже сейчас инвестирует в президентство Трампа. Более того, как мы уже писали ранее и отмечали в программе "Ночной взгляд" (Gece Görüşü), "некоторые институты в США ведут работу над проблемными вопросами с учетом возможной победы Трампа". Американские институты, зная стиль экс-президента, стараются, чтобы на этот раз их не застигли врасплох заявлением "завтра мы выводим войска из Сирии". Мы подробно остановимся на этих вопросах. Но прежде начнем с примечательного события.

Договоренность о санкциях

Одна из тем, о которой говорили в последнее время, чрезвычайно важна для Турции. Против компаний, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, США немедленно вводили санкции, причем они даже не запрашивали расследования. Это, в свою очередь, привело к различным проблемам в турецкой экономике. Теперь Анкара и Вашингтон договорились о новой системе, так называемой "схеме гармонизации санкций". Согласно ей, США сначала будут уведомлять Турцию о возможных компаниях [которые, возможно, ведут торговлю с Россией] и запрашивать информацию по этому вопросу, Турция, в свою очередь, – проводить расследование и сообщать результаты, при необходимости стороны примут соответствующие меры.

Проблема сотрудничества США с террористической организацией

Турецкая операция "Коготь – Замок" (Pençe – Kilit) (военная операция Турции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана. – Прим.ИноСМИ) не стоит на американской повестке дня. При этом Сирия и террористическая организация Партия "Демократический союз" (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) до сих пор входят в сферу американских интересов. Хотя в Америке ведется работа относительно "выхода" или "сокращения" в зависимости от возможного президентства и решения Трампа (то есть США работают над сокращением своего участия в этих вопросах), это не представляется реалистичным сценарием. Мы можем назвать следующие причины и дать такие оценки.

Американцы присутствуют в Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ*. Однако на самом деле ее инвестиции в террористическую организацию PYD / YPG направлены против России и Ирана.

Известно, что курдские формирования иногда угрожают США "освобождением членов ИГИЛ* из лагерей". Турция уже заявила, что может взять на себя ответственность за эти лагеря при определенных условиях и продолжить борьбу с террористами.

Для этого прежде всего Соединенные Штаты должны подтвердить свою подпись под соглашением 2019 года, в соответствии с которым террористические элементы не должны проникать в буферную зону на севере Сирии.

Кроме того, Анкара неоднократно передавала просьбу изъять у террористической организации предоставленное оружие.

Еще один вопрос связан с тем, что террористическая организация, подготовившая так называемую конституцию Сирийского Курдистана, презентует ее парламентариям в Европе, хотя и немногим. Словом, Анкара заявила: "Они пытаются стать государством, а это недопустимо".

Новый сигнал США о Сирии

Несмотря на то что американцы говорят Анкаре: "Мы против образования государства", – необходимы конкретные шаги в этом направлении. Здесь даже можно увидеть разницу во взглядах между Белым домом и CENTCOM или вероятность того, что CENTCOM вводит Белый дом в заблуждение на этот счет и не говорит правду.

Анкара полна решимости продолжать военные операции.

Перейдем к важнейшей части работы: США впервые дали сигнал о том, что они готовы "говорить о Сирии в стратегическом отношении". В предстоящие дни переговоры по этому поводу ни для кого не должны стать сюрпризом.

Темы в отношениях между двумя странами этим не ограничиваются. Пока поставим точку, а остальные подробности рассмотрим в другой статье.

Автор: Ханде Фырат (Hande Fırat)

* Террористическая организация, запрещена в РФ