В Москве прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 20 марта. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 марта прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, перед началом заседания Сергей Шойгу представил назначенного на должность Указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу.

Затем министр поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником. "Вчера, – сказал он, – страна отметила День моряка-подводника – это большой и значимый праздник для нашей страны, для наших моряков, и не только для моряков. Те заслуги, которые имеют наши подводники перед страной, те задачи, которые они имеют по защите нашего Отечества – их трудно преувеличить. Они, безусловно, важны, основательны, и я надеюсь, что служба наших моряков-подводников и дальше будет также гарантировать безопасность нашей страны, как это было и прежде. Поздравляем моряков-подводников с этим праздником с 1906 года, осталось два года до 120-летия, это будет такой очередной юбилей для подводников".

Далее он напомнил, что в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженные Силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны.

С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно, как командованию ВСУ, так и их западным советникам. Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны.

Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов.

Кроме того, украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории.

При этом потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3501 человек, из них 790 – безвозвратные потери. Уничтожено 23 танка, 34 ед. бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8.

"Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотням людей и обеспечить проведение голосования", – заявил Сергей Шойгу.

Он также рассказал об участии личного состава Вооруженных Сил в выборах президента. В армии и на флоте зарегистрирована рекордная явка – 99,8%. Всего проголосовало более полутора миллионов военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил. Особое внимание было уделено проведению выборов в зоне специальной военной операции.

Министр коротко рассказал об обстановке в зоне специальной военной операции. Группировки российских войск продолжают выдавливание противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах. Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей.

Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдает за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию.

США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских Вооруженных Сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов.

На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники.

Тем не менее, это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника. С начала года уничтожены четыре танка "Абрамс" и пять "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов".

В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. ед. различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Объединенная группировка войск продолжит развивать достигнутые успехи и наращивать огневое воздействие на объекты противника.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей.

Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии.

До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Министр пообещал продолжить совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны.

"По моему поручению, – продолжил он, – в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий. Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. 16 марта правительством Российской Федерации подписано соответствующее распоряжение".

Электронное удостоверение аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг.

Уже поступило более 70 тыс. заявлений на приобретение электронного удостоверения. Проект "Электронное удостоверение ветерана боевых действий" является одним из приоритетных для нас.

Министр попросил вести работу по реализации этого проекта самым активным образом.

Далее он предложил обсудить на заседании Коллегии вопрос о подготовке к параду на Красной площади, посвященному очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом мероприятии будут задействованы более 9 тыс. человек и 75 ед. вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных Сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тыс. человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, Сергей Шойгу предложил обсудить ход выполнения Плана деятельности Южного военного округа.

"На Юго-Западном стратегическом направлении, – отметил он, – сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с Планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тыс. ед. современного вооружения и военной техники, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры. При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем".

Как отметил министр, на сегодняшний день 744 военнослужащих Южного военного округа с семьями уже заселились в служебные квартиры. Более 700 обеспечены постоянным жильем, в том числе 582 – по программе "Военная ипотека".

"Реализация мероприятий Плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.