Politico: США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в Рамштайне

По мнению обозревателей европейского издания газеты, глава Пентагона Ллойд Остин давал лишь красноречивые обещания по поводу того, что демократические страны не бросят Украину в беде

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. США не предложили Украине никакой конкретной помощи на очередной встрече контактной группы по военному содействию Киеву на американской военной базе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его информации, на заседании в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин не смог озвучить конкретные предложения по предоставлению Украине военной помощи, в то же время Конгресс в течение нескольких месяцев блокирует запрошенный Белым домом пакет средств в размере $60 млрд, которые должны пойти на нужды Киева. По мнению обозревателей издания, руководитель американского оборонного ведомства давал лишь красноречивые обещания по поводу того, что демократические страны не бросят Украину в беде. Согласно авторам статьи, в последнее время США больше говорят о намерении выделить деньги на боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем предоставляют реальную военную помощь.

Ранее на встрече контактной группы на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом примерно €500 млн, включающий 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера.

В формате "Рамштайн" представители 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, регулярно встречаются на военно-воздушной базе США в одноименном городе в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы украинских войск. Недавно президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за недостаток дальнобойных средств поражения у вооруженных сил страны.

Вашингтонская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около 106 млрд долларов. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Сенат при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по этому законопроекту.

Военная помощь США Украине

С начала специальной военной операции США передали Украине более 60 траншей военной помощи. Ее размеры, согласно отчету Госдепартамента (декабрь 2023 года), достигли $44,2 млрд (а с 2014 года - более $47 млрд). Последний пакет помощи был выделен в конце декабря 2023 года. Он оценивался в $250 млн из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году.