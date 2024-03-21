Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Путин: у России свои планы по ответам на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

Россия могла бы зеркально ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, указал 20 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода <...>. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что главная задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Здесь существуют разные способы, они непростые <...>. Безусловно, мы будем над этим работать», — сказал президент.

В последние дни ВСУ предприняли ряд попыток прорваться через российскую границу. В частности, 18 марта была пресечена попытка проникновения украинских диверсантов через границу РФ в село Козинка Белгородской области. Диверсанты потеряли до 150 боевиков убитыми и ранеными. Также российские бойцы уничтожили различную технику, в числе которой была реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.

В свою очередь, Путин призвал 19 марта сотрудников ФСБ не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы, и наказывать их. При этом он подчеркнул, что все попытки прорыва диверсантов провалились и они понесли большие потери. Российский лидер добавил, что «хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом им».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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