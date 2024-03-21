Шойгу анонсировал формирование двух общевойсковых армий

Шойгу: в этом году будут сформированы две общевойсковые армии и 14 новых дивизий

В 2024 году будут созданы две общевойсковые армии и 30 соединений. Об этом 20 марта сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства.

Также он отметил, что на данный момент уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ продолжит совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны.

Ранее, 26 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Впервые о планах Минобороны создать два новых военных округа Шойгу сообщал на заседании коллегии ведомства в конце 2022 года.

Затем, 5 марта, Шойгу пояснил, что ЛВО и МВО созданы из-за угроз в связи с расширением НАТО и приближением альянса к российским границам. Путин также отмечал высокую активность Североатлантического альянса, в том числе за счет вступления Финляндии в союз.