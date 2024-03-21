В Европе забили тревогу: натовским военным надоело служить (Politico, США)

Женщины-солдаты в камуфляжной форме стоят в строю у казарм Арнульфа в Родинге, южная Германия.

Politico: кадровые военные стали массово увольняться из армий НАТО

Страны НАТО столкнулись с масштабными увольнениями военнослужащих, пишет Politico. В Европе речь идет уже не о том, чтобы набрать новых солдат, а о том, чтобы удержать старых. Все больше стран начинает задумываться о возобновлении призыва и привлечении женщин на службу.

Лаура Каяли (Laura Kayali), Джошуа Позанер (Joshua Posaner)

Париж — Речь идет уже даже не о том, чтобы набрать новых солдат, а о том, чтобы действующие не увольнялись.

На этой неделе министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню представил план удержания кадров, призванный убедить военнослужащих не вешать форму на гвоздь.

Несколькими днями ранее в парламент Германии поступил годовой доклад, по которому за один лишь 2023 год Бундесвер покинули около 1 537 солдат, сократив его общую численность до 181 514 человек.

“Эти разговоры сейчас идут во всех столицах, во всех демократических странах с профессиональными армиями без всеобщей воинской повинности”, — заявил Лекорню в понедельник, отдельно упомянув Великобританию и США.

“На встречах НАТО мы обсуждаем поставки вооружений, но сейчас мы говорим еще и об удержании кадров”, — признался он.

Европа перевооружается в ответ на конфликт на Украине, и некоторые страны, Хорватия, например, задумались о возвращения воинской обязанности. Другие, например Дания, планируют расширить призыв и ставить под ружье женщин. Германия отменила призыв в 2011 году, но, поскольку кадры понемногу стареют и увольняются, возобновилась дискуссия о том, чтобы вернуть всеобщую воинскую обязанность.

Для стран с профессиональными армиями задача заключается в том, чтобы сделать службу в армии привлекательной, а этого непросто добиться в эпоху низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и повсеместного распространения “удаленки”.

Дело не только в деньгах

Французские военные служат в среднем на год меньше, чем раньше. В Великобритании ежегодная нехватка кадров составляет 1 100 человек (что равняется двум пехотным батальонам), хотя правительство и заключило контракт на набор персонала с частной фирмой Capita.

Деньги — действительно убедительный аргумент против утечки кадров. Одна из главных мер французского плана — повысить пенсии за счет дополнительных выплат за выслугу лет. Повышаются и зарплаты. Но загвоздка в том, что не слишком привлекательны сами условия: извечные сверхурочные, служба по многу месяцев вдали от дома и пропущенные отпуска — обычное дело.

“Нанять человека не проблема, проблема — удержать, ведь для этого нужно заниматься целыми семьями”, — заявила на конференции в Париже в начале года глава военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти.

В Польше новое правительство в начале года объявило о повышении зарплаты военным примерно на 20% в надежде сберечь кадровый резерв. Минимальная ежемесячная зарплата солдата вырастет с 4 960 злотых (1 150 евро) до 6 000. В ответ на растущую угрозу со стороны России численность польских вооруженных сил выросла с 95 000 в 2015 году до 215 000 в этом.

Французский план подразумевает помощь с жильем, доступное здравоохранение и уход за детьми. Пары, где оба супруга работают в министерстве обороны, смогут менять должности вместе, даже если один из них гражданский специалист.

“Я лично предпочитаю нанимать кадров меньше, но надежнее, чем устраивать постоянную текучку”, — сказал Лекорню.

Немецкое правительство хочет в рамках программы по укреплению национальной обороны довести численность вооруженных сил до 203 000 к началу 2030-х годов, но вербовка продвигается крайне медленно.

Специальный комиссар Бундестага по делам вооруженных сил Эва Хёгль назвала частичное восстановление призыва на воинскую службу одним из способов переломить ситуацию. При этом наиболее очевидным шагом в попытке остановить спад она назвала более активное привлечение к воинской службе женщин, поскольку “этот ресурс далеко не исчерпан”.

Принятые в прошлом году законы призваны сделать условия службы привлекательнее: в частности, предполагается поддержка по уходу за детьми и увеличение пенсий по возрасту.

Кроме того, проблемы есть не только со сроками службы, но и с базовой инфраструктурой. “Когда я бываю в войсках, то слышу не только о пропаже касок и защитных жилетов, а даже тумбочек”, — сообщила Хёгль в годовом докладе.

По словам Хёгль, ремонт казарм и военных объектов обойдется примерно в 50 миллиардов евро — иными словами, на это уйдет половина специального фонда, созданного правительством для обновления вооруженных сил после полномасштабной российской спецоперации на Украине.