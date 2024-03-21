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Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала 2024 года

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Шойгу: ВСУ потеряли свыше 71 тыс. человек с начала 2024 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения с начала 2024 года. Об этом 20 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.


«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — сказал министр на коллегии оборонного ведомства.

Шойгу уточнил, что за указанный период российские военные также уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard, а также 27 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, шесть установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 11 установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot.

В конце февраля министр обороны РФ оценил потери ВСУ за время спецоперации на тот момент в 444 тыс. военнослужащих. Он отметил, что с начала 2024-го украинская армия теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ погибшими с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Число раненых и пропавших без вести он не назвал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что все граждане Украины, особенно военные, понимают, что Зеленский лжет. По ее мнению, украинский лидер занижает потери в разы из-за денег.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Bradley
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M1 Abrams
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