Шойгу: в ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения и техники

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Министр отметил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих ЮВО служебным и постоянным жильем.

"На сегодняшний день 744 военнослужащих Южного военного округа с семьями уже заселились в служебные квартиры. Более 700 обеспечены постоянным жильем, в том числе 582 – по программе "Военная ипотека". Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.