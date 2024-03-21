Войти
РИА Новости

В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения

371
0
0
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Минобороны России/Telegram

Шойгу: в ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения и техники

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Министр отметил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих ЮВО служебным и постоянным жильем.

"На сегодняшний день 744 военнослужащих Южного военного округа с семьями уже заселились в служебные квартиры. Более 700 обеспечены постоянным жильем, в том числе 582 – по программе "Военная ипотека". Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
15.11.2012
Минобороны приостановило серию реформ, начатых Сердюковым
13.11.2012
Генералы шагнули наверх
24.05.2012
В Москве завершил первый день работы V юбилейный салон «Комплексная безопасность-2012»
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС