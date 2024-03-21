Минобороны Индии подписало контракт на модернизацию парка морских самолетов Do-228

ЦАМТО, 20 марта. Минобороны Индии приняло решение подписать крупный контракт с компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), предусматривающий обеспечение готовности парка морских патрульных самолетов Dornier 228 ВМС Индии.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление Минобороны Индии, контракт от 15 марта на сумму 28,9 млрд. рупий (348,6 млн. долл.) касается модернизации в середине срока эксплуатации (MLU) 25 морских патрульных самолетов Do-228 ВМС Индии.

Проект модернизации 25 самолетов ВМС Индии предусматривает установку новейших систем авионики и бортовой аппаратуры с целью расширения возможностей по сбору информации, морскому и прибрежному наблюдению, а также радиоэлектронной разведке. Кроме того, модернизация Do-228 позволит самолетам выполнять важные второстепенные функции, такие как поисково-спасательные операции, медицинская эвакуация и связь.

Акцент в проекте сделан на использовании отечественных компонентов в соответствии с инициативой "Делай в Индии". В общей сложности он обеспечит компанию HAL и смежников занятостью в количестве 180 тыс. человеко-дней в течение шести с половиной лет.

Как отмечает индийское издание, инициатива по модернизации Do-228 подчеркивает приверженность индийского руководства курсу на последовательную модернизацию национальных вооруженных сил и достижение самообеспеченности в оборонном секторе.

Также Hindustan Times напоминает, что последний контракт с HAL на поставку новых Do-228 был подписан Министерством обороны Индии 10 марта 2023 года. Соглашение стоимостью 6,67 млрд. рупий (81,4 млн. долл.) предусматривает поставку шести новых самолетов для командования ВВС Индии.

Самолет Do-228 применяется ВВС Индии для транспортных перевозок и обеспечения связи. Кроме того, он использовался для обучения пилотов транспортных самолетов ВВС. Новая партия из шести самолетов заказана с модернизированным экономичным двигателем и пятилопастным композитным винтом.

Самолет адаптирован для ближнемагистральных полетов с полуподготовленных / коротких ВПП на северо-востоке и островной территории Индии. Ожидается, что поставка шести дополнительных самолетов усилит боевой потенциал ВВС в отдаленных районах.

Do-228 представляет собой оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями многоцелевой легкий транспортный самолет с укороченным взлетом и посадкой (STOL), Немецкая компания Dornier GmbH, являющаяся его разработчиком, построила 245 самолетов в период 1981-1998 гг. Hindustan Aeronautics Limited осуществляет производство самолетов по лицензии с 1993 года.

Версия морского патрульного самолета Do-228 была модифицирована HAL для обеспечения соответствия требованиям ВМС Индии, включая оснащение РЛС обнаружения, инфракрасной системой переднего обзора (FLIR), системой радиоэлектронной разведки (ESM), средствами спутниковой связи, передачи данных, системой засекреченной связи, системой предупреждения об опасном сближении с землей (EGPWS).