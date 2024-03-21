Войти
РИА Новости

Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике

374
0
0
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Шойгу: ВС РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard, 6 установок HIMARS, 5 Patriot

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся Украиной, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года уничтожены четыре танка "Абрамс" и пять "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
21.03.2024
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала 2024 года
05.02.2024
Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
27.05.2022
Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС