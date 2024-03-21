Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике

Шойгу: ВС РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard, 6 установок HIMARS, 5 Patriot

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся Украиной, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года уничтожены четыре танка "Абрамс" и пять "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.