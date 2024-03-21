Войти
ЦАМТО

Поставка вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Испании начнется в 2025 году

345
0
0
Вертолет MH-60R Seahawk
Вертолет MH-60R Seahawk.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 20 марта. Командование ВМС Испании рассчитывает получить первый из восьми заказанных многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок" в конце 2025 года, то есть через два с половиной года после официального запуска программы ориентировочной стоимостью 820 млн. евро.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на официальное издание Министерства обороны Испании Revista Espanola de Defensa (RED), в 2025 году также начнется подготовка летного состава и технических специалистов. Согласованный график предусматривает, что все восемь вертолетов будут приняты на вооружение к 2027 году. Поставка MH-60R "Сихок" позволит ВМС Испании поэтапно вывести из боевого состава состоящие на вооружении устаревшие вертолеты SH-60B.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Испании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 многоцелевых вертолетов MH-60R, а также сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Как было заявлено, полная стоимость закупки может составить 950 млн. долл.

В октябре 2023 года командование авиационных систем ВМС США заключило с компанией Lockheed Martin первый контракт на поставку восьми вертолетов MH-60R "Сихок" для ВМС Испании. Стоимость соглашения составила 379,577 млн. долл.

Вертолет MH-60R, спроектированный, построенный и оснащенный системами и датчиками для противолодочной и противокорабельной борьбы, значительно расширит диапазон задач, которые в настоящее время выполняет флот SH-60B "Сихок" ВМС Испании.

По заявлению представителей ВМС Испании, новые MH-60R получат улучшенные по сравнению с SH-60 боевые системы и датчики, усилив возможности противолодочной и противокорабельной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Продукция
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
25.02.2015
Эр-Рияд планирует реализовать программу по обновлению ВМС страны на сумму более 16 млрд долларов
01.04.2013
Получен первый производственный заказ в рамках контракта на поставку ВМС Дании вертолетов MH-60R «Сихоук»
23.04.2012
Индия берет «Рособоронэкспорт» на борт
27.03.2012
DIMDEX-2012: Катар рассматривается как перспективный заказчик патрульных кораблей
17.11.2010
Иностранцы под Андреевским Флагом
06.04.2007
Основные проекты 10-летней программы развития ВМС Турции
10.11.2006
Саудовская Аравия планирует закупить корабли береговой охраны LCS с комплексами ПВО "Иджис"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС