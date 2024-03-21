Поставка вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Испании начнется в 2025 году

ЦАМТО, 20 марта. Командование ВМС Испании рассчитывает получить первый из восьми заказанных многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок" в конце 2025 года, то есть через два с половиной года после официального запуска программы ориентировочной стоимостью 820 млн. евро.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на официальное издание Министерства обороны Испании Revista Espanola de Defensa (RED), в 2025 году также начнется подготовка летного состава и технических специалистов. Согласованный график предусматривает, что все восемь вертолетов будут приняты на вооружение к 2027 году. Поставка MH-60R "Сихок" позволит ВМС Испании поэтапно вывести из боевого состава состоящие на вооружении устаревшие вертолеты SH-60B.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Испании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 многоцелевых вертолетов MH-60R, а также сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Как было заявлено, полная стоимость закупки может составить 950 млн. долл.

В октябре 2023 года командование авиационных систем ВМС США заключило с компанией Lockheed Martin первый контракт на поставку восьми вертолетов MH-60R "Сихок" для ВМС Испании. Стоимость соглашения составила 379,577 млн. долл.

Вертолет MH-60R, спроектированный, построенный и оснащенный системами и датчиками для противолодочной и противокорабельной борьбы, значительно расширит диапазон задач, которые в настоящее время выполняет флот SH-60B "Сихок" ВМС Испании.

По заявлению представителей ВМС Испании, новые MH-60R получат улучшенные по сравнению с SH-60 боевые системы и датчики, усилив возможности противолодочной и противокорабельной борьбы.