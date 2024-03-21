Глава МИД Польши назвал секретом Полишинеля присутствие западных военных на Украине

Это понятие означает тайну, которая всем известна, пояснил Радослав Сикорский

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал секретом Полишинеля присутствие военнослужащих некоторых западных стран на территории Украины.

"Как сказал ваш канцлер [Олаф Шольц], на Украине уже есть некоторые подразделения из крупных стран", - заявил он в интервью германскому агентству DPA. "На польском у нас есть понятие Tajemenica Polizynela (секрет Полишинеля - прим. ТАСС), оно описывает тайну, которая каждому известна", - добавил Сикорский.

26 февраля Шольц, объясняя причину отказа поставлять Киеву ракеты Taurus, отметил, что "то, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать". Многие политики интерпретировали его слова так, что на территории Украины уже присутствуют западные военные специалисты.

Сикорский со своей стороны заявил, что Польша не будет направлять свои войска на Украину. "Украина и Польша на протяжении 400 лет были одной страной. И это дало бы россиянам слишком простую пищу для пропаганды. Так что мы должны быть последними, кто это сделает", - утверждал он.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже он дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это". После конференции представители большинства стран-участниц сообщили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.