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Известия.ru

ВС РФ уничтожили четвертый американский танк Abrams на авдеевском направлении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российские военнослужащие уничтожили четвертый американский танк Abrams на авдеевском направлении, сообщило 20 марта Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что танк был уничтожен FPV-дроном в населенном пункте Бердычи Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды», — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что военнослужащие осмотрели подбитую технику и извлекли необходимые образцы.

Ранее в этот день российское военное ведомство показало кадры устройства подбитого Abrams в селе Бердычи. Разведчик изучал американский танк, пока вокруг шел бой. Он отметил, что ничего необычного в иностранной боевой машине нет. По его словам, он хуже российских образцов.


26 февраля российские силы уничтожили первый танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» подтвердил, что первый Abrams в зоне спецоперации был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Он подчеркнул, что эти дроны ранее поражали и другую бронетехнику противника.

Издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». Среди данных боевых машин будут еще потери, и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие», отметили в материале.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сказал в разговоре с «Известиями», что уничтожение российской армией танка Abrams скажется на имидже ВСУ. Он пояснил, что это печалит производителя боевых бронированных машин и в целом оборонно-промышленный комплекс США, так как демонстрирует уязвимость оружия страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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