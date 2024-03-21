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Интерфакс-АВН

В Кремле ставят под сомнение эффективность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

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Граница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана.
Источник изображения: © Фото : Аппарат Президента Республики Армения

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле посчитали сомнительной эффективность миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, а действия Еревана, не согласованные с Баку, односторонними.

На просьбу журналистов прокомментировать решение об увеличении контингента наблюдателей от ЕС на армяно-азербайджанской границе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии".

Кроме того, отметил представитель Кремля, действия Еревана не согласованы с азербайджанской стороной. "Вопрос в том, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функциям этой миссии, и я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат", - сказал Песков.

По его словам, "это такое одностороннее решение Еревана".

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Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
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