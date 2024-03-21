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Военное обозрение

Американский конгрессмен: нужно укреплять сотрудничество между НАТО и Арменией

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Источник изображения: topwar.ru

Нужно укреплять сотрудничество между НАТО и Арменией. Кроме того, важными задачами являются расширение партнерства Еревана с западными государствами и установление стабильности в кавказском регионе.

Об этом заявил на своей странице в соцсети сопредседатель комиссии конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, комментируя турне главы Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа.

Я рад видеть Йенса Столтенберга в Ереване, подтверждающего партнерство НАТО с Арменией и признание территориальной целостности Армении

- пишет американский конгрессмен.

Вчера завершился трехдневный визит генерального секретаря Североатлантического альянса в страны Закавказья. 17 марта он посетил Баку, на следующий день побывал в Тбилиси, а закончил свое турне в армянской столице Ереване. В Азербайджане он пообщался с главой государства, а также с министрами обороны и иностранных дел. На грузинской земле генсек НАТО провел беседы с президентом и премьером. А в Армении Столтенберг встретился с главой правительства Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном.

В беседе с западным гостем армянский премьер высказался по поводу необходимости расширения поддержки Армении со стороны Североатлантического альянса. Он заявил, что план партнерства с НАТО следует принять как можно скорее. Ранее Пашинян сделал целый ряд шагов и заявлений, которые можно расценить как свидетельства охлаждения отношений между Ереваном и Москвой.

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Азербайджан
Армения
Россия
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Проекты
NATO
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