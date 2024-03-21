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Военное обозрение

Rheinmetall планирует построить в Румынии новый завод по производству артиллерийских порохов

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall намерен выйти на лидирующие позиции в производстве артиллерийских снарядов. С этой целью концерн скупает уже действующие и строит новые предприятия по всей Европе. Очередной страной, которую "осчастливят" немцы, станет Румыния. Там появится завод по производству артиллерийских порохов.

Rheinmetall планирует развернуть в Румынии производство артиллерийских порохов, решение принято на фоне расширения возможностей в производстве боеприпасов. Как пояснил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, проект современного завода разработан концерном совместно с Европейской комиссией, которой заправляет Урсула фон дер Ляйен. Сроки строительства завода пока не сообщаются, но представители концерна уже прибыли в Румынию для согласования всех вопросов.

Предприятие по производству порохов будет занимать площадь 300 гектаров возле города Виктория уезда Брашов. При этом в Бухаресте заявляют, что у Румынии имеется и свое производство артиллерийских боеприпасов, но его мощности оставляют желать лучшего.

Как отмечают в самом концерне, в планах развернуть производство снарядов по всей Европе и выйти к 2027 году на выпуск до одного миллиона боеприпасов в год. Но это с учетом новых предприятий, которые должны появиться на территории Украины. А там, как заявлял глава Rheinmetall Армин Паппергер, планируется построить аж четыре завода, два из которых будут выпускать пороха и снаряды. Правда, до первой российской ракеты. В Москве ранее предупредили, что планы демилитаризации Украины не предусматривают строительства на ее территории военных заводов, так что все производство будет законной целью ВС России.

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Румыния
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