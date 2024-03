GA-ASI подписала контракт на поставку БЛА MQ-9B "СкайГардиан" ВС Тайваня

ЦАМТО, 20 марта. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) контракта на поставку средневысотных БЛА большой продолжительности полета MQ-9B "СкайГардиан" для ВС Тайваня.

Стоимость соглашения в рамках программы "Иностранные военные продажи" с неопределенным сроком действия (Undefinitized Contract Action – UCA) составила 250,063 млн. долл. Контракт предусматривает поставку четырех БЛА MQ-9B, двух сертифицированных наземных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. Работы будут выполняться на предприятии компании в г.Повэй (шт.Калифорния) и должны быть полностью завершены к 11 августа 2027 года. На момент подписания контракта подрядчику были перечислены средства в объеме 120,4 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) четырех БЛА MQ-9B, которые могут нести вооружения, двух стационарных наземных пунктов управления, двух мобильных наземных пунктов управления, а также сопутствующего оборудования и услуг. Максимальная стоимость заказа (в полной комплектации) была оценена в сумму 600 млн. долл.

В августе 2022 года власти Тайваня подписали официальный контракт стоимостью 16,88 млрд. тайв. долл. (546,3 млн. долл. США), предусматривающий поставку четырех БЛА MQ-9B, станций управления и вспомогательных систем. Согласно документам, представленным в Законодательный юань Тайваня, общий бюджет закупки составляет 21,72 млрд. тайв. долл. Данная сумма также покроет расходы на вспомогательное оборудование, создание инфраструктуры поддержки MQ-9B в Хуаляне и обучение операторов БЛА. Тайваньские СМИ сообщили, что бюджетные документы, в частности, включают выделение 1,93 млн. тайв. долл. на обучение операторов и вспомогательного персонала в США в 2023 году.

В мае 2023 года командование ВВС США заключило с компанией GA-ASI первый контракт с неопределенным сроком действия (Undefinitized Contract Action – UCA) стоимостью 217,615 млн. долл. на поставку ВС Тайваня в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА MQ-9B, двух сертифицированных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. В рамках контракта с неопределенным сроком действия подрядчик может приступить к работе до того, как будут согласованы условия, спецификации или стоимость продажи.

Планируется, что первый БЛА будет доставлен на авиабазу "Хуалянь" ВВС Тайваня в 2025 году.