Ростех заявил об эффективном применении "Мста-С" в зоне СВО

Гаубицу используют для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Самоходная гаубица "Мста-С" эффективно применяется в зоне спецоперации для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Об этом сообщили в Ростехе.

"Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля. <...> Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале госкорпорации.

В Ростехе напомнили, что "Мста-С" оборудована модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М. Машина может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию на скорости до 60 км/ч по пересеченной местности.

"По опыту применения в СВО "Мста-С" постоянно улучшается, наращивая огневую мощь, точность и другие параметры", - добавили в Ростехе.

Войска РФ получили все модернизированные самоходки "Мста-С" по гособоронзаказу 2023 года. По экспертной оценке индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, "в результате модернизации "Мста-С" стала одной из лучших в мире в своем классе".