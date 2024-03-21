Войти
ТАСС

Ростех заявил об эффективном применении "Мста-С" в зоне СВО

363
0
0
Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» на боевой позиции в южном секторе спецоперации.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Гаубицу используют для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Самоходная гаубица "Мста-С" эффективно применяется в зоне спецоперации для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Об этом сообщили в Ростехе.

"Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля. <...> Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале госкорпорации.

В Ростехе напомнили, что "Мста-С" оборудована модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М. Машина может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию на скорости до 60 км/ч по пересеченной местности.

"По опыту применения в СВО "Мста-С" постоянно улучшается, наращивая огневую мощь, точность и другие параметры", - добавили в Ростехе.

Войска РФ получили все модернизированные самоходки "Мста-С" по гособоронзаказу 2023 года. По экспертной оценке индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, "в результате модернизации "Мста-С" стала одной из лучших в мире в своем классе". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Похожие новости
05.09.2007
Корпоративное движение. Для превращения "Рособоронэкспорта" в госкорпорацию уже все готово
05.09.2007
«Ъ»: в России будет создана госкорпорация "Ростехнологии"
05.09.2007
Чем займется госкорпорация "Ростехнологии"
19.04.2007
Чемезов Сергей
19.04.2007
ОАО "Концерн "ВЕГА"
19.04.2007
КАМАЗ
19.04.2007
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС