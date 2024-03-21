Росгвардия и внутренние войска Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

Документ предусматривает обмен опытом по вопросам охраны правопорядка, защиты важных государственных объектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Представители Росгвардии и внутренних войск Монголии подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрена борьба с терроризмом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Между Росгвардией и внутренними войсками Монголии подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает обмен опытом по вопросам охраны правопорядка, защиты важных государственных объектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения силовой поддержки противодействия преступности", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, церемония состоялась в рамках межведомственных переговоров в Москве. На встрече стороны обсудили перспективы взаимодействия. Монгольской делегации также показали современные образцы вооружения, спецсредств и экипировки личного состава.