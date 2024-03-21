Войти
Lenta.ru

Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

469
0
+3
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

Дудко: АПЛ «Дмитрий Донской» нужно сохранить и использовать против спутников США

Самую большую в мире АПЛ — тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») — нужно сохранить в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил член совета Офицеры России, академик военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, субмарину следует сохранить в качестве символа, который защищает рубежи страны.

«И сейчас его ближайшей и самой перспективной задачей была бы модернизация — смена баллистических ракет, которые устарели, на противовоздушные и противокосмические ракеты, которые можно было бы установить на этой подводной лодке и использовать их для сбития спутников в угрожаемый период или для сбития баллистических ракет, стартующих с территории Соединенных Штатов в случае начала войны», — заявил Дудко.

Его мнение поддержали и другие офицеры. В частности, капитан первого ранга запаса Вячеслав Черноус предложил поступить по примеру США, которые часть своих АПЛ модернизируют под крылатые ракеты.

В феврале глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
Похожие новости
07.07.2008
В Северодвинске распилят на иголки самую большую в мире подводную лодку
10.08.2007
АТОМНАЯ РУЛЕТКА АДМИРАЛА МАСОРИНА
08.08.2007
"Булаву" запускают в серию
03.07.2007
'Булава' наконец стала управляемой
28.06.2007
Россия проведет повторные испытания ракеты "Булава"
09.06.2007
Последняя «усталая подлодка». При современных темпах строительства и модернизации субмарин Россия может остаться без подводных сил уже в ближайшее время
01.01.2007
С юбилеем, «Акула»!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС