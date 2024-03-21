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Полковник оценил перспективы появления европейского «Железного купола»

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Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com
Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com.

Полковник Кошкин допустил появление европейского «Железного купола»

В Европе может появиться «Железный купол-2», поскольку эта система показала высокую эффективность в Израиле и заинтересовала другие страны, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что военно-промышленные комплексы (ВПК) стран Евросоюза смогут реализовать и более совершенные варианты.

«"Железный купол" оказался весьма надежной системой, лучшей в мире по тактико-техническим характеристикам и не такой дорогостоящей, — сказал Кошкин. — В этой ситуации естественно появление запросов на аналогичные системы защиты в других странах, в частности, в Европе. Думаю, ВПК этих государств способны создать "Железный купол-2"».

Он не исключил, что вариант стран Евросоюза может получиться даже более совершенным, поскольку «Железный купол» находится в режиме постоянной модернизации, есть запрос на повышение защитных характеристик.

«Возможно, над этой системой уже работают. Пока ее нет, но как появится, будем активно изучать ее характеристики», — заключил полковник.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что страны ЕС должны создать аналог израильской системы ПВО «Железный купол». По его мнению, ЕС должен развить предложенную Германией инициативу «Европейский небесный щит» и создать систему ПВО малого радиуса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Железный купол
Компании
Rheinmetall
Проекты
Евросоюз
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