Первая летная "Ангара-А5" собрана на космодроме Восточный

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - На космодроме Восточный завершилась сборка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", пуск которой запланирован на начало апреля, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"На космодроме Восточный совместный расчет специалистов Центра Хруничева, филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный", РКК "Энергия" провели операции по сборке ракеты космического назначения "Ангара-А5"", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур".

"В настоящее время проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс", - сообщили в "Роскосмосе".

23 января гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоится в первой декаде апреля.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.