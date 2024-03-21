Глава МИД Польши считает, что ракеты Taurus значительно повысили бы возможности ВСУ

Радослав Сикорский признал, что у Германии есть "исторические причины нервничать" при обсуждении вопроса о передаче Taurus

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике нерешительность властей Германии в вопросе возможных поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

Передача такого дальнобойного оружия "значительно повлияла бы на оборонные возможности Украины", заявил он в интервью агентству DPA.

Сикорский признал, что у Германии есть "исторические причины нервничать" при обсуждении вопроса о передаче Taurus. "Мы это понимаем, но мы хотели бы, чтобы ваши дискуссии проходили быстрее", - заявил он, отметив, что время является важнейшим фактором в конфликте на Украине. "Решение, принятое через шесть месяцев, - это не то же самое решение [что сейчас]", - сказал глава МИД Польши.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. Его постоянно критикуют другие политики, особенно из оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.