Беспилотная авиация может дорасти до отдельного рода войск, считает военный

Командир отряда БПЛА: беспилотная авиация скоро станет отдельным родом войск

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Военная беспилотная авиация быстро развивается и скоро будет выделена в отдельный род войск, а на смену небольшим подразделениям придут большие части, считает командир отряда БПЛА с позывным "Спасатель", воюющий на донецком направлении.

"Я думаю, что беспилотная авиация - это уже даже не будущее, это настоящее. Она сейчас развивается. Это намного дешевле, чем использовать снаряды, ракеты и тому подобное. А эффект - наравне, а может быть, даже и больше", - сказал он РИА Новости. По его словам, беспилотная авиация скоро эволюционирует в самостоятельный род войск.

Курсанты из числа военнослужащих в подготовительном центре приобретают и отрабатывают до автоматизма навыки пилотирования FPV-дронами на симуляторе. Курс обучения составляет 120 часов, за это время оператор помимо навыков управления разрабатывает моторику пальцев, так как управление FPV-дронами сложнее и кардинально отличается от обычных БПЛА.

"В ближайшее будущее мы увидим, что у нас не то что взводы или роты БПЛА или FPV - возможно, уже целые части, где будут конкретно служить одни только операторы БПЛА. Как отдельный род войск", - считает "Спасатель".