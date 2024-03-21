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Названы особенности сбитой над Курском украинской ракеты

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Эксперт Дандыкин: использование ВСУ ракет С-200 говорит о проблемах с оружием

С-200 — это ракета советского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия, которую сейчас из-за недостатка техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по наземным целям, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал особенности сбитой над Курском украинской ракеты.

«Неправильно говорят, что это баллистическая ракета. Это не баллистическая ракета, это ракета советского комплекса ПВО. Летит она не менее 200 километров по дальности. Эта ракета была на вооружении Советского Союза и потом на вооружении Украины», — поделился Дандыкин.

Сейчас в силу того недостатка средств дальнего действия, в том числе и зарубежных, С-200 пытаются использовать для удара по наземным целям, учитывая ее дальность и возможности нести приличное количество взрывчатых веществ

Василий Дандыкин

военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Военный эксперт сообщил, что С-200 имеет большой поражающий эффект.

«Стреляли ими уже и по Крыму. В данный момент такую ракету сбили над городом Курск. Это говорит о том, что сейчас проблема у ВСУ с ракетами Storm Shadow и другими», — добавил он.

Также Дандыкин отметил, что ракета С-200 — вполне сбиваемая цель для российских систем ПВО.

«По-моему, практически все, что запускали, сбивалось», — заключил он.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на среду, 20 марта, система ПВО сбила над регионом переоборудованную для поражения наземных целей украинскую ракету С-200. Обломки ракеты упали в центре Курска и других районах города. Старовойт добавил, что пострадавших нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
SCALP
С-200
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