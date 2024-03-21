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В США впечатлились феноменальным советским танком

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Фото: Г.Шутов / РИА Новости
Фото: Г.Шутов / РИА Новости.

NI: советский танк Т-55 обладал впечатляющей огневой мощью

Средний танк Т-55, который разработали в СССР в разгар холодной войны, обладал впечатляющей огневой мощью и защищенностью. О феномене советской машины рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI).

Отмечается, что после Великой Отечественной войны в СССР сделали упор на развитие бронетанковых войск. В 1945 году представили Т-54, который значительно отличался от танков времен прошедшей войны.

Т-54 получил пушку калибра 100 миллиметров с бронебойными снарядами БР-412, которая значительно превосходила орудие танков Т-34-85. Также новый танк обладал лучшей защитой — толщина лобовой брони корпуса составила 100 миллиметров, а башни — до 200.

Позже на базе Т-54 разработали Т-55, который стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты. Также Т-55 получил двигатель мощностью 580 лошадиных сил.

«В 1950-х годах этот танк считался вполне боеспособным. По сравнению со стандартами того десятилетия Т-54/Т-55 обладали впечатляющей огневой мощью и надежной броневой защитой, и все это было упаковано в простую и компактную конструкцию, которая была меньше и легче западных моделей», — говорится в материале.

Ранее в марте стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв».

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-55
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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