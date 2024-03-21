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ЦАМТО

МИД: Россия предупредила Японию о последствиях передачи Киеву ракет для ЗРК Patriot

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Ракетная батарея Patriot
Ракетная батарея Patriot.
Источник изображения: © DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released

ЦАМТО, 20 марта. Москва предупредила по дипломатическим каналам Токио о последствиях, в случае передачи США производимых в Японии для Сил самообороны по американской лицензии ЗУР для ЗРК Patriot, которые, в конечном итоге, могут оказаться на Украине.

Об этом заявил "РИА Новости" исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

Как напоминает агентство, в конце декабря Белый дом подтвердил, что Токио решил передать США производимые в Японии ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД Андреем Руденко выступили с утверждением, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использованы на Украине.

"Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения – ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, – прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима", – сказал С.Жесткий.

По его словам, "естественно, такое содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
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