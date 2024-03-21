Войти
Военное обозрение

Индийская компания решила разработать собственный средний транспортный самолёт

385
0
0
Самолет C-295 Военно-воздушных сил Индии
Самолет C-295 Военно-воздушных сил Индии.
Источник изображения: topwar.ru

В Индии начнется разработка среднего транспортного самолета. Ей будет заниматься компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) – государственная организация, доминирующая в авиационном секторе. Об этом сообщает министерство обороны Индии.

Инициатива по созданию собственного среднего транспортного самолета была запущена тогда, когда правительство Индии приняло решение более активно сотрудничать с компаниями коммерческого сектора в производстве самолетов, иных военных и аэрокосмических инициативах и проектах.

Безусловно, данное решение обладает важным значением для индийской оборонной промышленности. Индийское правительство взяло курс на поощрение конкурентоспособности и диверсификации в оборонной промышленности. Но самое главное – инициатива соответствует тезису «Сделай в Индии», который демонстрирует поддержку правительством именно индийского производства.

Ранее компания Tata Advanced Systems Limited (TASL) в сотрудничестве с Airbus Defence and Space реализовала программу C-295M в Индии. В соответствии с данной программой, предполагается развитие производства тактических транспортных самолетов в самой Индии.

Судя по всему, инициатива HAL как государственной корпорации по созданию собственного среднего транспортного самолета представляет собой своеобразный ответ на разработки TASL, с целью продемонстрировать актуальность государственных компаний в оборонном секторе. В любом случае, конкуренция в секторе авиастроения способна лишь улучшить ситуацию, поскольку каждая компания будет стремиться представить более лучший образец техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
HAL
Tata Motors
Похожие новости
12.01.2021
Минобороны Индии намерено приобрести 56 самолетов C-295
01.04.2019
Минобороны Индии согласовало стоимость покупки 62 самолетов ВТА C-295
25.02.2015
Против чалта хай авиация бессильна — часть II
09.02.2015
Индия отменила тендер на закупку военно-транспортных самолетов в надежде на совместный с Россией МТА
19.11.2014
Нью-Дели настаивает на своем
21.02.2013
Военный бюджет Индии и авиапром России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 12:53
  • 200
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 05:16
  • 20
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны
  • 20.03 20:12
  • 5
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 18:51
  • 1
Огневая поддержка с моря. Заключение. Новые решения
  • 20.03 17:25
  • 2
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС