Индийская компания решила разработать собственный средний транспортный самолёт

В Индии начнется разработка среднего транспортного самолета. Ей будет заниматься компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) – государственная организация, доминирующая в авиационном секторе. Об этом сообщает министерство обороны Индии.

Инициатива по созданию собственного среднего транспортного самолета была запущена тогда, когда правительство Индии приняло решение более активно сотрудничать с компаниями коммерческого сектора в производстве самолетов, иных военных и аэрокосмических инициативах и проектах.

Безусловно, данное решение обладает важным значением для индийской оборонной промышленности. Индийское правительство взяло курс на поощрение конкурентоспособности и диверсификации в оборонной промышленности. Но самое главное – инициатива соответствует тезису «Сделай в Индии», который демонстрирует поддержку правительством именно индийского производства.

Ранее компания Tata Advanced Systems Limited (TASL) в сотрудничестве с Airbus Defence and Space реализовала программу C-295M в Индии. В соответствии с данной программой, предполагается развитие производства тактических транспортных самолетов в самой Индии.

Судя по всему, инициатива HAL как государственной корпорации по созданию собственного среднего транспортного самолета представляет собой своеобразный ответ на разработки TASL, с целью продемонстрировать актуальность государственных компаний в оборонном секторе. В любом случае, конкуренция в секторе авиастроения способна лишь улучшить ситуацию, поскольку каждая компания будет стремиться представить более лучший образец техники.